Жителям прифронтовых территорий разрешили получать компенсации за уничтоженное жилье

Жители в зоне активных боевых действий отныне могут получать компенсации за уничтоженное жилье по программе еВідновлення.

Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры.

Отмечается, что комиссиям органов местного самоуправления в общинах, которые находятся в зоне активных боевых действий, предоставлена возможность рассматривать заявления от граждан чье жилье было уничтожено из-за российской агрессии.

"После обновления нормативной базы и функционала программы еВідновлення, в тех случаях, когда обследование имущества не создает угрозы для жизни и здоровья членов комиссии, они могут обрабатывать заявления граждан и начислять компенсацию.

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Компенсация может предоставляться в виде жилищного сертификата или выплаты для восстановления на собственном земельном участке", сообщили в министерстве.

Там также отметили, что приобрести жилье или построить новое граждане могут исключительно на территории, где нет активных боевых действий и которая не находится под временной оккупацией.

А если при оценке состояния жилья, комиссия определит, что оно подлежит восстановлению, составят соответствующий акт об обследовании, который внесут в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

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В таком случае, получить средства для восстановления этого жилья можно будет только после исключения общины из перечня таких, где продолжаются активные боевые действия.

Напомним:

С 25 июля все украинцы, чье жилье разрушено и повреждено, могут подать заявление в реестр, который станет основой для будущих репараций.

Если дом был поврежден или уничтожен в результате российской агрессии, можно заполнить заявление в международный Реестр убытков в Гааге на портале Дія.

Экономическая правда