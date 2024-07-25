Українці можуть повідомити про зруйноване житло в міжнародний Реєстр збитків через "Дію"
Четвер, 25 липня 2024, 12:11 -
З 25 липня всі українці, чиє житло зруйноване та пошкоджене, можуть подати заяву до реєстру, який стане основою для майбутніх репарацій.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
"Якщо ваша оселя була пошкоджена або знищена внаслідок російської агресії, заповніть заяву до міжнародного Реєстру збитків у Гаазі на порталі Дія", - написав Федоров.
Раніше для подання заяви необхідна була реєстрація житла в ДРРП та наявність акту комісійного обстеження майна, зараз доопрацювали систему і скористатися послугою можна, навіть якщо:
Реклама:
- право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав;
- немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади й не подавались на програму єВідновлення;
- оселя на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.
Нагадаємо:
2 квітня в Гаазі було оголошено про технічний запуск міжнародного Реєстру збитків та початок прийому заяв постраждалих від збройної агресії Російської Федерації.
Реклама:
Реклама: