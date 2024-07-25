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Українці можуть повідомити про зруйноване житло в міжнародний Реєстр збитків через "Дію"  

Четвер, 25 липня 2024, 12:11 - Віктор Волокіта

З 25 липня всі українці, чиє житло зруйноване та пошкоджене,  можуть подати заяву до реєстру, який стане основою для майбутніх репарацій. 

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Якщо ваша оселя була пошкоджена або знищена внаслідок російської агресії, заповніть заяву до міжнародного Реєстру збитків у Гаазі на порталі Дія", - написав Федоров.

Раніше для подання заяви необхідна була реєстрація житла в ДРРП та наявність акту комісійного обстеження майна, зараз доопрацювали систему і скористатися послугою можна, навіть якщо:

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  • право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав;
  • немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади й не подавались на програму єВідновлення;
  • оселя на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Нагадаємо:

2 квітня в Гаазі було оголошено про технічний запуск міжнародного Реєстру збитків та початок прийому заяв постраждалих від збройної агресії Російської Федерації.

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