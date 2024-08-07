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"Энергоатом" в этом году выведет в ускоренный ремонт еще два энергоблока АЭС

Среда, 7 августа 2024, 20:06 - Виктор Волокита
 

НАЭК "Энергоатом" в этом году должен осуществить ремонты еще двух энергоблоков атомных станций в рамках подготовки к грядущему отопительному сезону, сообщил и.о. председателя правления компании Петр Котин.

Об этом сказал Котин на пресс-конференции во время посещения одной из АЭС, передает "Интерфакс-Украина". 

"Нам осталось еще два энергоблока отремонтировать в этом году, которые будут в энергосистеме до ноября, и мы будем работать в ОЗП всеми девятью блоками, как и анонсировали ранее", - сказал Котин.

Также он отметил, что компании удалось сократить продолжительность ремонтов более, чем на 40 дней, чтобы быстрее вернуть блоки в сеть.

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"Энергоатом" после российской оккупации Запорожской АЭС располагает тремя АЭС - Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской общей мощностью 9 энергоблоков 7,8 ГВт.

В компании отметили, что ремонт еще одного из них, кроме указанных двух, вероятно, будет перенесен уже на следующий год.

Напомним:

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Улучшение ситуации со светом стало возможным благодаря завершению ремонтов на двух АЭС и снижению температуры.

Экономическая правда 

АЭС электроэнергия Энергоатом энергетика
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