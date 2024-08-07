20% украинцев не могут или не готовы работать - опрос 

20% опрошенных украинцев вообще не могут или не готовы работать. Они отвечали на вопрос "До какого возраста Вы готовы работать".

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

29% ответили - до 60 лет, 12% - готовы работать до 61-65 лет, 3% - до 66-70 лет и 15% - до 50-59 лет.

Относительно вероятной возможности повышения пенсионного возраста в Украине

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58% опрошенных респондентов ответили, что негативные последствия повышения пенсионного возраста будут преобладать над возможным позитивом,

16% респондентов считают, что повышение пенсионного возраста будет иметь примерно в одинаковой степени как положительные, так и отрицательные последствия,

7% ответили, что повышение пенсионного возраста в Украине можно рассматривать как вынужденный шаг, и его положительные последствия будут преобладать над негативными.

Опрос проводился с 6 по 12 июня 2024 года методом face-to-face во всех областях Украины (кроме временно оккупированных территорий и территорий, на которых ведутся боевые действия). Было опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним:

В Украине только 15% опрошенных одобряют привлечение женщин на мужские профессии. Опрошенные украинцы отвечали на вопрос "что, по Вашему мнению, необходимо, чтобы преодолеть дефицит кадров в Украине".

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Экономическая правда