Госгеонедра вернула "Укрнефтебурению" лицензию по Сахалинскому месторождению

Госслужба геологии и недр выполнила решение суда и возобновила спецразрешение на пользование недрами №6349 от 10.07.2019, предоставленное компании "Укрнефтебурение" для добычи углеводородов Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения в Харьковской области.

Об этом сообщается на сайте службы, пишет LIGA.net.

Приказ №621 от 4 декабря 2023 года об аннулировании лицензии признан утратившим силу.

Таким образом, Госгеонедра выполнила решение суда возобновить добычу на Сахалинском месторождении.

Реклама:

Напомним:

В декабре 2023 года Укрнефтебурение прекратило добычу газа на Сахалинском газовом месторождении из-за решения суда об аннулировании лицензии, инициированное Государственной службой геологии и недр. В начале августа 2024 года тот же суд признал, что оснований для аннулирования не было, и отменил свое решение.

Аннулирование лицензии в декабре прошлого года на добычу газа в Сахалинском месторождении привело к убыткам, которые могут оцениваться примерно в 3 миллиарда гривен.

Реклама: