Госгеонедра вернула "Укрнефтебурению" лицензию по Сахалинскому месторождению
Госслужба геологии и недр выполнила решение суда и возобновила спецразрешение на пользование недрами №6349 от 10.07.2019, предоставленное компании "Укрнефтебурение" для добычи углеводородов Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения в Харьковской области.
Об этом сообщается на сайте службы, пишет LIGA.net.
Приказ №621 от 4 декабря 2023 года об аннулировании лицензии признан утратившим силу.
Таким образом, Госгеонедра выполнила решение суда возобновить добычу на Сахалинском месторождении.
Напомним:
В декабре 2023 года Укрнефтебурение прекратило добычу газа на Сахалинском газовом месторождении из-за решения суда об аннулировании лицензии, инициированное Государственной службой геологии и недр. В начале августа 2024 года тот же суд признал, что оснований для аннулирования не было, и отменил свое решение.
Аннулирование лицензии в декабре прошлого года на добычу газа в Сахалинском месторождении привело к убыткам, которые могут оцениваться примерно в 3 миллиарда гривен.