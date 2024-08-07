Только 15% украинцев одобряют привлечение женщин на мужские профессии - опрос
В Украине только 15% опрошенных одобряют привлечение женщин на мужские профессии. Опрошенные украинцы отвечали на вопрос "что, по Вашему мнению, необходимо, чтобы преодолеть дефицит кадров в Украине".
Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.
54% ответили что необходима переквалификация сотрудников и перераспределение обязанностей в трудовом коллективе.
52% - обратили внимание на необходимость распространять программы привлечения молодых специалистов и поощрения возвращения в Украину граждан Украины, которые сейчас находятся за рубежом.
53% считают целесообразным развивать программы обучения и адаптации для работников старшего возраста и приспособления рабочих мест и условий занятости для работников старшего возраста и работников с инвалидностью.
Пятая часть (22%) высказалась за необходимость автоматизации процессов производства.
А отвечая на вопрос Есть ли дефицит кадров на предприятии где Вы сейчас работаете о дефиците квалифицированных и неквалифицированных специалистов всех квалификаций сообщили 66% мужчин и 55% женщин, среди них 30% сообщили о существовании существенного дефицита специалистов всех квалификаций, 24% - о дефиците квалифицированных специалистов. 32% ответили, что дефицита кадров нет.
Напомним:
24% украинцев при нынешнем уровне доходов испытывают серьезные материальные трудности.
Экономическая правда