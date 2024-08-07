ЕС увеличил закупки газа из России: поставки во Францию удвоились

За первое полугодие 2024 года страны ЕС импортировали на 7% больше российского газа, чем за аналогичный период 2023-го.

Об этом сообщает Associated Press.

Поставки российского сжиженного природного газа в Европу в первой половине 2024 года выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Европейские компании импортировали почти 4,4 млрд кубометров российского СПГ во Францию в первой половине 2024 года, по сравнению с более чем 2 млрд кубометров за аналогичный период прошлого года.

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Между тем спрос на газ за первое полугодие этого года в стране упал на 9%.

Отмечается, что цель ЕС по постепенному отказу от российского ископаемого топлива до 2027 года ужасно отстает от графика.

Следующие крупнейшие импортеры, Испания и Бельгия, продемонстрировали увеличение импорта на 1% и уменьшение на 16% соответственно.

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Французский энергетический гигант TotalEnergies, на который приходится наибольшая доля импорта за период с января по июнь, заявил, что он связан контрактами, подписанными до вторжения России в Украину.

Министерство финансов и экономики Франции сообщило, что нападения хуситов на суда, которые движутся через Суэцкий канал, заставили изменить структуру импорта СПГ - газ с Ближнего Востока больше не может легко попадать в Европу, тогда как российский маршрут из Арктики не пострадал.

В то же время, Франция импортировала меньше российского СПГ, чем газа других поставщиков, включая США, Анголу, Камерун, Египет и Нигерию.

Временное увеличение объемов "не ставит под сомнение достижения ЕС за последние два года. Мы диверсифицировали наш импорт, и большую часть необходимого газа поставляют надежные партнеры, такие как Норвегия и США.", - заявил представитель ЕС Адальберт Янц.

Напомним:

Чистый убыток главной компании РФ ПАО "Газпром" по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) в первом полугодии 2024 года составил 480,64 млрд руб. после 255 млрд руб. убытков за январь-июнь 2023 года.