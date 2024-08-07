Компания владельцев "Эпицентра" получила лицензии на поставку газа и электроэнергии

Компания "Эпицентр Дженерейшн" получила лицензии на поставку электроэнергии и газа.

Соответствующее решение о выдаче лицензий НКРЭКУ приняла на заседании 7 августа.

По данным YouControl, ООО "Эпицентр Дженерейшн" была создана 4 июля 2024 г. Руководителем является Марина Димитрова. Основным видом деятельности является торговля электроэнергией.

Конечными бенефициарами компании являются Александр и Галина Гереги, владельцев "Эпицентра".

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Напомним:

Сеть "Эпицентр" начала строить свою первую заправочную станцию, которая будет расположена на Киевщине в поселке Калиновка.

Экономическая правда.

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