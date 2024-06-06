"Епіцентр" розпочав будівництво своєї першої АЗС: де розташовуватиметься

"Епіцентр"

Мережа "Епіцентр" почала будувати свою першу заправну станцію, яка буде розташована на Київщині в селищі Калинівка.

Про це повідомляє видання "НафтоРинок" з посиланням на відповідну документацію.

"Епіцентр К" будує свою першу заправку на території компанії, де розташований логістичний центр "Калинівка", митний термінал та завод з виробництва керамічної плитки й керамограніту в селищі Калинівка Київської області", - пише видання.

На АЗС буде здійснюватися реалізація дизпального та бензину марки А-95+ та А-95. Для зберігання пального передбачено два підземні резервуари об’ємом по 100 кубічних метрів. Річний об’єм нафтопродуктів складатиме до 10500 кубічних метрів.

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В будівлі АЗК будуть розташований магазин з продажу супутніх товарів та кафе для швидкого харчування відвідувачів. Загальна площа земельної ділянки, на якій розміщується підприємство, становить 0,3 га.

Нагадаємо:

Мережа "Епіцентр" відкриває новий торговельний центр на Троєщинському житловому масиві в Києві. Він розпочне роботу 6 квітня і стане вже десятим об'єктом мережі в столиці України.

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Економічна правда.