"Дыра" в российском бюджете увеличилась в полтора раза за месяц 

Дефицит федерального бюджета России по итогам семи месяцев 2024 года вырос по сравнению с показателями предыдущего месяца из-за высоких расходов и снижения доходов.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на сообщение Минфина России.

Как говорится в сообщении, в январе-июле дефицит в бюджете составил 1,36 трлн рублей, или 0,7% ВВП.

По итогам полугодия расходы превышали доходы на 929 млрд рублей. Это 0,5% ВВП.

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В то же время бюджетный дефицит остается почти вдвое меньше, чем за семь месяцев 2023 года, когда он составлял 2,6 трлн рублей, или 1,5% ВВП, после того как западные санкции в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину привели к резкому сокращению доходов России от продажи энергоносителей.

Напомним:

Российские государственные учреждения и госкомпании испытывают проблемы с выплатой зарплат сотрудникам за рубежом из-за санкций в отношении отечественной банковской системы.

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Экономическая правда