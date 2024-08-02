У російських держкомпаній через санкції почалися проблеми з виплатою зарплат за кордоном

Російські державні установи і держкомпанії відчувають проблеми з виплатою зарплат співробітникам за кордоном через санкції щодо вітчизняної банківської системи.

Про це повідомляє "Коммерсант" з посиланням на знайомі з ситуацією джерела, пише російське видання The Moskow Times.

За словами співрозмовників "Комерсанту", складнощі торкнулися диппредставництв, торгпредств, представництв російських держорганів при міжнародних організаціях, а також іноземних філій та офісів державних корпорацій.

Через неможливість провести платежі через банківську систему проблему доводиться вирішувати за допомогою валіз готівкової валюти.

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"Кеш" у валютах "недружніх" країн використовується не тільки для зарплат, а й для покриття поточних витрат, кажуть джерела "Комерсанту".

Нагадаємо:

Держдума ухвалила одразу в другому і третьому читаннях закон, який легалізує в Росії діяльність із видобутку криптовалют.

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Таким чином Росія прагне легалізувати криптовалюту, оскільки компанії мають дедалі більше труднощів у здійсненні міжнародних платежів через загрозу вторинних санкцій.

Економічна правда