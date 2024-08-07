В Украине существенно снизились цены на арбузы: причина

Начиная с понедельника, 5 августа, цены на арбузы в Украине снизились на треть.

Об этом сообщает пресс-служба EastFruit.

Сейчас цены на арбузы на внутреннем рынке уже опустились до 3-8 грн/кг (0,07-0,19 долл/кг), что в среднем на 30% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Негативную ценовую динамику производители объясняют резким увеличением предложения этих бахчевых на рынке. По словам фермеров, ситуация осложняется еще и тем, что основную долю предложения составляет продукция крупного калибра, спрос на которую достаточно слабый.

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Оптовые компании и розничные сети сокращают закупки такого арбуза до минимума, ссылаясь на крайне невысокие темпы продаж в рознице.

Улучшение погодных условий практически по всей территории страны позволили украинским производителям арбузов возобновить активные уборочные работы, что приводить к увеличению предложения этой продукции на рынке.

Дополнительно, к массовой уборке бахчевых уже приступили производители во всех без исключения областях Украины, как в центральном, так и в западном регионах.

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В сообщении добавляют, что сейчас арбуз в Украине уже стоит в среднем на 60% дешевле, чем в начале августа 2023 года.

Напомним:

В Украине выросли отпускные цены на арбузы на 23%.

Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций зарегистрировал новое географическое указание - "Херсонский арбуз".