В Україні після зниження різко зросли ціни на кавуни: причина
В Україні зросли відпускні ціни на кавуни на 23%.
Про це свідчать дані аналітиків проєкту EastFruit.
"Подорожчання пов’язують зі скороченням пропозиції кавунів з місцевих господарств. Через високу температуру повітря і посуху, що вже котрий тиждень спостерігаються в більшості регіонів країни, частина врожаю цих баштанних загинула в полях", - йдеться в повідомленні.
За даними EastFruit, наразі виробникам вдається відвантажувати кавуни по 7-15 грн/кг ($0,17-0,36/кг), що в середньому на 23% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Однак гравці ринку вважають таку ситуацію тимчасовим явищем.
За їхніми словами, щойно збиральні роботи відновляться, пропозиція кавуна на ринку зросте, що призведе до стрімкого цінового зниження.
"Попри подорожчання, сьогодні кавуни в Україні пропонуються до продажу в середньому на 52% дешевше, ніж у другій половині липня 2023 року", - пише EastFruit.
Нагадаємо:
Ціни на кавуни 18 липня мінімум на 35% нижчі, ніж тижнем раніше.
Економічна правда