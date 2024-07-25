В Україні після зниження різко зросли ціни на кавуни: причина 

В Україні зросли відпускні ціни на кавуни на 23%.

Про це свідчать дані аналітиків проєкту EastFruit.

"Подорожчання пов’язують зі скороченням пропозиції кавунів з місцевих господарств. Через високу температуру повітря і посуху, що вже котрий тиждень спостерігаються в більшості регіонів країни, частина врожаю цих баштанних загинула в полях", - йдеться в повідомленні.

За даними EastFruit, наразі виробникам вдається відвантажувати кавуни по 7-15 грн/кг ($0,17-0,36/кг), що в середньому на 23% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Однак гравці ринку вважають таку ситуацію тимчасовим явищем.

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За їхніми словами, щойно збиральні роботи відновляться, пропозиція кавуна на ринку зросте, що призведе до стрімкого цінового зниження.

"Попри подорожчання, сьогодні кавуни в Україні пропонуються до продажу в середньому на 52% дешевше, ніж у другій половині липня 2023 року", - пише EastFruit.

Нагадаємо:

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Ціни на кавуни 18 липня мінімум на 35% нижчі, ніж тижнем раніше.

Економічна правда