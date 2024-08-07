Критически важных для экономики IT-компаний стало больше: сколько работников забронировано

На 7 августа в Украине есть 700 ІТ-компаний, которые получили статус критически важных для функционирования экономики и могут бронировать работников.

Эти данные сообщили DOU представители проектного офиса Дія City.

Отмечается, что еще в июле таких компаний было 575.

Чтобы получить статус критически важного для функционирования экономики, компания должна соответствовать хотя бы трем критериям из семи, определенных в постановлении КМУ. Далее - подготовить и предоставить подтверждающие документы Министерству цифровой трансформации.

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Статус предприятия, критически важного для функционирования экономики, предоставляют на год, потом нужно снова подавать документы, чтобы его подтвердить.

"Компании активно обращаются в министерство, чтобы получить статус критически важных для экономики. В этой процедуре ничего не изменилось. За последние две недели 100 компаний получили этот статус через нас", - добавили в министерстве.

Издание пишет, что по старой процедуре - подаче списков специалистов через Минцифры - пока забронировано 5000 рабочих из 363 компаний.

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Напомним:

Более 615 тысяч военнообязанных мужчин сейчас имеют отсрочку от призыва на военную службу в связи с бронированием.