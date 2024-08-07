США инвестируют 2,2 миллиарда долларов в модернизацию своей электросети

Администрация Байдена заявила, что инвестирует 2,2 миллиарда долларов в модернизацию энергосистемы страны, чтобы защитить ее от растущих угроз экстремальных погодных явлений.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Правительство США работает над капитальным ремонтом системы электропередач страны, которая находится под давлением экстремальных погодных условий, а также растущего количества энергоемких центров обработки данных.

Модернизация сети добавит почти 13 гигаватт (ГВт) мощности, а также позволит увеличить объемы производства, количество центров обработки данных и улучшить передачу возобновляемой энергии, говорится в заявлении Министерства энергетики.

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"Первая половина 2024 года уже побила рекорды по количеству самых жарких дней в истории Земли, и поскольку экстремальные погодные условия продолжают поражать каждую часть страны, мы должны действовать безотлагательно, чтобы укрепить нашу устаревшую сеть", - отметила в своем заявлении министр энергетики США Дженнифер М. Гранхолм.

Напомним:

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Экономическая правда.