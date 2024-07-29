Оператор електромережі Китаю збільшує інвестиції для підтримки "зеленої" енергетики

Державна електромережева корпорація Китаю (State Grid Corp. of China) збільшить інвестиції у свою мережу на 13% до рекордних $83 млрд у 2024 році.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на бюджетний план компанії.

Зазначається, що цей крок спрямований на усунення "вузьких місць" у передачі електроенергії та підтримку використання відновлюваних джерел енергії.

Китай, який все ще значною мірою залежить від вугільної енергетики, активно переходить на відновлювані джерела енергії. Однак цей перехід стримується недостатньою пропускною спроможністю мереж, що ускладнює передачу сонячної та вітрової енергії від місць виробництва до споживачів.

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Розширення інфраструктури електромереж зазвичай вимагає використання міді та алюмінію, і State Grid - найбільший у світі покупець міді. Корпорація планує зміцнити мережу ліній надвисокої напруги, які передають електроенергію з віддалених пустельних регіонів, де розташовані основні бази відновлюваної енергетики, до основних центрів споживання та промислового попиту.

Економічна правда.