РосСМИ: россияне взяли рекордную сумму кредитов, активно выросло необеспеченное кредитование
За первые шесть месяцев 2024 года общий объем выданных россиянам кредитов впервые достиг 37 трлн рублей (268 миллиардов долларов), увеличившись на 10% с начала года.
Источник: The Moscow Times, "Известия" со ссылкой на данные Центробанка России.
Для сравнения, в прошлом году рост был немного меньше - на 9,5% или на 2,6 триллиона рублей, причем процентные ставки тогда были значительно ниже. В первой половине 2023 года ключевая ставка составляла 7,5%, тогда как в 2024 году она повысилась до 16%.
Значительную часть роста в этом году обеспечили ипотечные кредиты, которые увеличились на 1,7 триллиона рублей. Это связано с действием государственных программ, ставки по которым не зависят от изменений ключевой ставки. Особенно большой спрос на льготную ипотеку наблюдался в мае-июне, поскольку люди спешили получить кредиты до завершения программы 1 июля.
Кроме того, активными темпами росло необеспеченное кредитование. За первое полугодие 2024 года таких кредитов было выдано на 1,3 триллиона рублей. Заметный объем кредитов в этот период также пришелся на кредитные карты, ставки по которым менее зависимы от ключевой ставки.
Напомним:
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