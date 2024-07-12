Ціни на нерухомість в РФ можуть впасти, але 97% росіян будуть відрізані від ринку

У Держдумі РФ прогнозуюють обвал цін на нерухомість у Росії.

Про це повідомляє The Moscow Times.

"Я критикував цю програму пільгової іпотеки, оскільки вона мала масовий характер. У результаті ціни на новобудови злетіли, оскільки грошей на купівлю побільшало, а швидко побудувати житло в потрібному обсязі неможливо, і люди в підсумку платили набагато більше, ніж мали б у нормальній ринковій ситуації", – зазначив голова думського комітету з фінансового ринку Анатолій Аксаков.

Він також зазначив, що не дивлячись на те, що програму згорнули, вона встигна внести свій невідворотний економічний ефект.

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Повідомляється, що у другій половині 2024 року ціни на житло можуть знизитися на 40%, оскільки девелоперам буде необхідно продати житло, яке раніше купували через іпотеку за низькою ставкою.

Після скасування пільгової програми у другому півріччі іпотечний платіж на середню квартиру в Москві зросте до 200 тис. рублів (92545 грн), у регіонах - до 80 тис. рублів (37121 грн), для оформлення кредиту за ставками від 18% у столиці буде потрібний дохід від 400 тис. рублів на місяць, у регіонах ця сума вдвічі нижча – 200 тис. рублів.

Таким чином від іпотеки буде відрізано не менше 97% росіян, які працюють.

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Прогнозується, що через рік ситуація прийде до ринкової рівноваги і ціни стабілізуються.

Нагадаємо:

У Росії фактично припинила діяти держпрограма сімейної іпотеки, яку Володимир Путін доручив продовжити до 2030 року.