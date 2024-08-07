Азиатские акции продолжают восстановление после обвала в понедельник - Reuters

Азиатские фондовые рынки продолжили восстановление, поскольку Банк Японии неожиданно стал осторожным в отношении повышения ставок на фоне волатильности рынка.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Индекс Nikkei вырос на 1,2% после 10-процентного ралли во вторник, что свидетельствует о том, что инвесторы стали на ноги после недавнего разгрома рынка. В понедельник индекс упал на 13%.

Настроения в Азии выглядели несколько шаткими в начале дня, но заместитель председателя Банка Японии Шиничи Учида в своей речи перед бизнес-лидерами заявил, что центральный банк не будет повышать процентные ставки, когда финансовые рынки нестабильны.

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Европейские рынки настроены на ралли после открытия: фьючерсы на Eurostoxx 50 выросли на 0,9%, а фьючерсы на FTSE прибавили 1,0%.

Фьючерсы на Nasdaq выросли на 0,7% после снижения в начале дня на 12% из-за падения акций компании Super Micro Computer, которая является лидером в сфере искусственного интеллекта, после того, как она пропустила прогнозы по прибыли.

Доллар подскочил на 1,8% до 146,84 иены и отошел от уровня 141,675, достигнутого в понедельник, хотя он остается значительно ниже июльского пика 161,96.

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Напомним:

За три недели глобальные фондовые рынки потеряли около 6,4 триллиона долларов, а падение, которое произошло в понедельник, поразило даже самых опытных трейдеров.

Индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 вырос после сильнейшего однодневного падения с 1987 года, которое произошло вчера. Фьючерсы привязанные к S&P 500 выросли на 1,3%.

Через несколько минут после открытия американских рынков, акции на индексе S&P 500 демонстрировали значительный спад.

Ранее, утро понедельника началось с падения рынка акций Японии и реакции мировых котировок на торги в Азии. Японский базовый индекс Nikkei закрылся на 12,40% меньше, что является крупнейшим однодневным падением с октября 1987 года.

Экономическая правда.