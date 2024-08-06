Японський індекс Nikkei зріс після рекордного падіння, S&P 500 також відновлюється

Індекс Токійської фондової біржі Nikkei 225 зріс після найсильнішого одноденного падіння з 1987 року, яке відбулося вчора. Фʼючерси привʼязані до S&P 500 зросли на 1,3%.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

В Азії Nikkei Stock Average зріс на 9% у ході денних торгів, а південнокорейський індекс Kospi зріс приблизно на 3%, частково компенсувавши падіння у понеділок.

Фʼючерси привʼязані до S&P 500 зросли на 1,3%. Широкий індекс впав на 3% у понеділок, тоді як Dow Jones Industrial Average впав на 1,034 пункти, а Nasdaq впав на 3,4%. Перед цим у понеділок, S&P 500 зафіксував найгірший день з 2022 року.

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Зазначається, що єна, яка в останні дні була основним фактором руху ринку, втрачає частину прибутку, торгуючись на рівні 145 за долар у порівнянні зі 142 за 1 долар у найвищій точці у понеділок.

Ф'ючерси на американські фондові індекси зросли, а азіатські ринки відновилися після різкого глобального розпродажу в понеділок.

Напередодні страх рецесії в США викликав паніку на фондових ринках від Японії до США.

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В останні дні інвестори згортають найпопулярніші угоди року, в тому числі розпродаж акцій технологічних компаній. Ці рухи пришвидшилися після того, як нещодавні дані викликали занепокоєння щодо економіки США.

На думку аналітиків видання раптові розпродажі на ринках, як в Японії в понеділок, як правило, менш небезпечні, ніж ті, що розгортаються поступово з плином часу.

Нагадаємо:

Через кілька хвилин після відкриття американських ринків, акції на індексі S&P 500 демонстрували значний спад.

Фондовий індекс Nikkei, який об’єднує найбільші компанії Японії, впав більш ніж на 2 000 пунктів, що стало другим за величиною падінням в історії.