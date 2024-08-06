Зеленский о миллионе дронов в этом году: будет законтрактовано больше

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году украинские производители уже законтрактовали миллион дронов, и эта цифра будет расти.

Об этом он сообщил во время своего обращения.

Зеленский отметил, что сегодня доклады представителей Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности и Министерства цифровой трансформации, которые информировали о состоянии производства и финансирования беспилотников.

"На этот год уже законтрактовано нашими производителями миллион дронов, и будет в целом по году больше. Все детали не разглашаем, но способности производить дроны становятся больше", - подчеркнул президент.

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Кроме этого, на Ставке было принято решение об увеличении финансирования ракетной программы Украины.

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Напомним:

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"Агентство оборонных закупок" заключило соглашение с украинским производителем на поставку наземных дронов-камикадзе.

В Украине объявили о первом тендере на закупку через Prozorro.Продажи украинских беспилотников.

Экономическая правда.