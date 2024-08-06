Зеленский о миллионе дронов в этом году: будет законтрактовано больше
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году украинские производители уже законтрактовали миллион дронов, и эта цифра будет расти.
Об этом он сообщил во время своего обращения.
Зеленский отметил, что сегодня доклады представителей Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности и Министерства цифровой трансформации, которые информировали о состоянии производства и финансирования беспилотников.
"На этот год уже законтрактовано нашими производителями миллион дронов, и будет в целом по году больше. Все детали не разглашаем, но способности производить дроны становятся больше", - подчеркнул президент.
Кроме этого, на Ставке было принято решение об увеличении финансирования ракетной программы Украины.
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Напомним:
"Агентство оборонных закупок" заключило соглашение с украинским производителем на поставку наземных дронов-камикадзе.
В Украине объявили о первом тендере на закупку через Prozorro.Продажи украинских беспилотников.
Экономическая правда.