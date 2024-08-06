Подозрение экс-заместителю министра энергетики: Он судится и заявляет о порче репутации
Эксзамминистра энергетики Максим Немчинов считает, что последние две недели против него ведется работа по дискредитации и порче репутации.
Об этом Немчинов написал на своей странице в Facebook.
По его мнению, это связано с тем, что он был среди трех победителей конкурса на занятие вакантных должностей членов НКРЭКУ и имел реальные шансы быть назначенным в этот орган.
Немчинов рассказал, что за три дня до заседания правительства, на котором принималось это решение, его вызвали на допрос в качестве свидетеля в НАБУ и вместо допроса вручили подозрение, которое, по его убеждению, необоснованно.
Понятно, что это повлияло на решение правительства и выбор пал на других кандидатов. Но меня в этой ситуации больше всего беспокоит моя репутация и честное имя. И это я собираюсь доказывать в суде", - написал экс-замминистра и добавил, что заседание суда состоится 7 августа.
Напомним:
В конце июля НАБУ сообщило о подозрении в злоупотреблениях трем лицам, которые, по данным правоохранителей, нанесли одной из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины "Центрэнерго" ущерб на 12 млн грн.
В частности, о подозрении сообщено:
- бывшему заместителю министра энергетики Максиму Немчинову
- бывшему народному депутату, конечному владельцу частной компании Владимиру Вечерко
- эксдиректору ГП "Укруголь" Михаилу Волошину.
В конце июля правительство довело состав Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) до 6 членов, назначив сроком на 6 лет Юрия Власенко и Руслана Слободяна. В августе Власенко избрали главой Нацкомиссии.
Четыре из шести действующих комиссионеров собеседники ЭП называют ориентированными на министра энергетики Германа Галущенко. Кроме Власенко и Слободяна – это также Константин Ущаповский и Александр Формагей.
Экономическая правда