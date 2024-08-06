Подозрение экс-заместителю министра энергетики: Он судится и заявляет о порче репутации

Эксзамминистра энергетики Максим Немчинов считает, что последние две недели против него ведется работа по дискредитации и порче репутации.

Об этом Немчинов написал на своей странице в Facebook.

По его мнению, это связано с тем, что он был среди трех победителей конкурса на занятие вакантных должностей членов НКРЭКУ и имел реальные шансы быть назначенным в этот орган.

Немчинов рассказал, что за три дня до заседания правительства, на котором принималось это решение, его вызвали на допрос в качестве свидетеля в НАБУ и вместо допроса вручили подозрение, которое, по его убеждению, необоснованно.

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Понятно, что это повлияло на решение правительства и выбор пал на других кандидатов. Но меня в этой ситуации больше всего беспокоит моя репутация и честное имя. И это я собираюсь доказывать в суде", - написал экс-замминистра и добавил, что заседание суда состоится 7 августа.

Напомним:

В конце июля НАБУ сообщило о подозрении в злоупотреблениях трем лицам, которые, по данным правоохранителей, нанесли одной из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины "Центрэнерго" ущерб на 12 млн грн.

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В частности, о подозрении сообщено:

бывшему заместителю министра энергетики Максиму Немчинову

бывшему народному депутату, конечному владельцу частной компании Владимиру Вечерко

эксдиректору ГП "Укруголь" Михаилу Волошину.

В конце июля правительство довело состав Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) до 6 членов, назначив сроком на 6 лет Юрия Власенко и Руслана Слободяна. В августе Власенко избрали главой Нацкомиссии.

Четыре из шести действующих комиссионеров собеседники ЭП называют ориентированными на министра энергетики Германа Галущенко. Кроме Власенко и Слободяна – это также Константин Ущаповский и Александр Формагей.

Экономическая правда