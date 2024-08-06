Правительство выделило из резервного фонда 500 миллионов на полигоны для МВД

Кабмин выделил Министерству внутренних дел 500 млн грн из резервного фонда госбюджета на обустройство учебных полигонов и стрельб.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук со ссылкой на решение от 6 августа.

По его информации, 500 млн грн выделены на безвозвратной основе (для Национальной гвардии – 266 млн. гривен, Администрации Государственной пограничной службы – 114 млн. гривен, Национальной полиции – 119 млн гривен)

Чтобы выделить эти средства, Кабмин снизил на 500 млн грн расходы, предусмотренные Министерству финансов на обслуживание государственного долга.

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Напомним:

В резервном фонде госбюджета, из которого правительство выделяет средства на срочные нужды восстановления и фортификации, осталось всего 592 млн. гривен с 56 млрд грн предусмотренных на 2024 год.

Экономическая правда

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