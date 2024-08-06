Международные резервы Украины сократились четвертый месяц подряд: причины

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Международные резервы Украины в июле 2024 года уменьшились четвертый месяц подряд - на этот раз на 1,8%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что международные резервы Украины в июле 2024 года уменьшились на 1,8% до 37,23 млрд долл. Это четвертое месячное падение подряд.

Длительное сокращение связано с тем, что внешняя финансовая помощь не перекрывает объемы валюты, которые Нацбанк продает на внутреннем валютном рынке.

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Ситуация может измениться в августе в связи с получением Украиной крупного гранта от США на 3,9 млрд долл.

В течение июля на валютные счета в Национальном банке поступило 2,2 млрд долл от Международного валютного фонда и еще 285,7 млн долл от размещения валютных облигаций, тогда как за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте пришлось выплатить 185,0 млн долл.

Чистая продажа валюты Нацбанком на внутреннем рынке в июле увеличилась до 3,3 млрд долл (на 10% больше по сравнению с июнем).

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Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют) увеличила резервы НБУ в июне на 342,9 млн долл.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,8 месяца будущего импорта.

Напомним:

Международные резервы Украины по состоянию на 1 июля, по предварительным данным, составляли 37,9 млрд долл. США. В июне они снизились на 2,9%, или на $1,14 млрд.

Кабинет министров на заседании во вторник утвердил Стратегию продовольственной безопасности до 2027 года. Среди предложенных мер - создание госрезервов, разминирование угодий и возможное регулирование цен на еду.