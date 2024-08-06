Фондовые рынки потеряли более 6 триллионов долларов: неизвестно, конец ли это - Bloomberg

За три недели глобальные фондовые рынки потеряли около 6,4 триллиона долларов, а падение, которое произошло в понедельник, поразило даже самых опытных трейдеров.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

В понедельник в Токио индекс Nikkei упал на 12%, в Сеуле Kospi снизился на 9%, а на открытии торгов в Нью-Йорке Nasdaq обвалился на 6% за считанные секунды.

Криптовалюты тоже пошли вниз, индекс волатильности VIX резко вырос, а инвесторы бросились покупать государственные облигации США, которые считаются самыми надежными активами.

Реклама:

"Означают ли эти бурные колебания завершение глобальной распродажи, которая началась на прошлой неделе, или это лишь начало длительного спада, пока неизвестно", - пишет агентство.

Во вторник некоторые наиболее пострадавшие рынки восстановились, в частности ключевые индексы Японии поднялись более чем на 10%, хотя мало кто верит, что "дно" уже достигнуто.

"Очевидно, что основа, которая обеспечивала рост финансовых рынков в течение последних лет, серьезно пошатнулась", - пишет Bloomberg.

Реклама:

В понедельник, когда японская валюта выросла на 3% из-за повышения ставок Банком Японии, индекс Nikkei обвалился больше всего с 1987 года. Инвесторы массово продавали японские акции из-за опасений, что укрепление валюты повредит доходам экспортоориентированных компаний.

Потери распространились на другие азиатские рынки и Европу, где упали основные фондовые индексы, а затем и на Америку. Влияние ощутилось также на кредитных рынках: по меньшей мере две компании - поставщик беспроводной инфраструктуры SBA Communications и оператор парков развлечений SeaWorld Parks & Entertainment - отложили кредитные сделки на общую сумму 3,8 миллиарда долларов.

К концу понедельника в США акции частично восстановились от своего минимума, индекс Nasdaq Composite снизился на 3,4%, а рынок облигаций стабилизировался. Но это мало успокоило встревоженных трейдеров, которые не были уверены, очередная ли это ложная тревога.

Напомним:

Индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 вырос после сильнейшего однодневного падения с 1987 года, которое произошло вчера. Фьючерсы привязанные к S&P 500 выросли на 1,3%.

Через несколько минут после открытия американских рынков, акции на индексе S&P 500 демонстрировали значительный спад.

Ранее, утро понедельника началось с падения рынка акций Японии и реакции мировых котировок на торги в Азии. Японский базовый индекс Nikkei закрылся на 12,40% меньше, что является крупнейшим однодневным падением с октября 1987 года.

Экономическая правда.