Правительство разрешило не отключать от электроэнергии некоторые предприятия

Правительство приняло постановление, согласно которому для потребителей, использующих не менее 80% электроэнергии собственного производства, не будут действовать графики отключений.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Таким образом государство стимулирует энергетическую автономию бизнеса. Это важный элемент нашей энергетической устойчивости", – отметил Шмигаль.

Напомним:

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Кабмин планировал расширить неприменение графиков отключений электроэнергии для предприятий, которые снабжаются собственной генерацией на 80%.

"Правительство должно принять на своем заседании постановление, согласно которому меры ограничения потребления электроэнергии не применяются для тех, кто на не менее 80% обеспечивают себя за счет собственной генерации. Аналогия как с импортом электроэнергии", – сообщил народный депутат Ярослав Железняк

Кабмин постановлением №611 от 30 мая 2024 года увеличил для промышленности с 30% до 80% долю импорта в потреблении электроэнергии в каждом конкретном часе, которая будет гарантировать сохранение электроснабжения во время почасовых отключений.

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Экономическая правда