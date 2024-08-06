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Кабмін планує зміни у незастосуваннях відключень електроенергії для підприємств

Вівторок, 6 серпня 2024, 10:27 - Віктор Волокіта

Кабінет Міністрів планує розширити незастосування графіків відключень електроенергії для підприємств, які забезпечуються власною генерацією на 80%. 

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

"Уряд має прийняти на своєму засіданні постанову, згідно якої заходи обмеження споживання електроенергії не застосовуються для тих, хто на не менше ніж  80%  забезпечують себе за рахунок власної генерації", - написав Железняк.

"Аналогія як з імпортом електроенергії", - додав він.

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Нагадаємо: 

Кабмін постановою №611 від 30 травня 2024 року збільшив для промисловості з 30% до 80% частку імпорту в споживанні електроенергії у кожній конкретній годині, яка гарантуватиме збереження електропостачання під час погодинних відключень.

Економічна правда

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електроенергія бізнес підприємництво
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