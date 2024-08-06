Японский индекс Nikkei вырос после рекордного падения, S&P 500 также восстанавливается

Индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 вырос после сильнейшего однодневного падения с 1987 года, которое произошло вчера. Фьючерсы привязанные к S&P 500 выросли на 1,3%.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В Азии Nikkei Stock Average вырос на 9% в ходе дневных торгов, а южнокорейский индекс Kospi вырос примерно на 3%, частично компенсировав падение в понедельник.

Фьючерсы привязанные к S&P 500 выросли на 1,3%. Широкий индекс упал на 3% в понедельник, тогда как Dow Jones Industrial Average упал на 1,034 пункта, а Nasdaq упал на 3,4%. Перед этим в понедельник, S&P 500 зафиксировал худший день с 2022 года.

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Отмечается, что иена, которая в последние дни была основным фактором движения рынка, теряет часть прибыли, торгуясь на уровне 145 за доллар по сравнению со 142 за 1 доллар в самой высокой точке в понедельник.

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли, а азиатские рынки восстановились после резкой глобальной распродажи в понедельник.

Накануне страх рецессии в США вызвал панику на фондовых рынках от Японии до США.

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В последние дни инвесторы сворачивают самые популярные сделки года, в том числе распродажу акций технологических компаний. Эти движения ускорились после того, как недавние данные вызвали беспокойство относительно экономики США.

По мнению аналитиков издания внезапные распродажи на рынках, как в Японии в понедельник, как правило, менее опасны, чем те, что разворачиваются постепенно с течением времени.

Напомним:

Через несколько минут после открытия американских рынков, акции на индексе S&P 500 демонстрировали значительный спад.

Фондовый индекс Nikkei, объединяющий крупнейшие компании Японии, упал более чем на 2 000 пунктов, что стало вторым по величине падением в истории.