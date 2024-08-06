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В Украине снизился спрос на коммерческие авто: что выбирали

Вторник, 6 августа 2024, 09:43 - Виктор Волокита

В течение июля 2024 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 956 авто.

Об этом сообщает Укравтопром.

Согласно сообщению, это на 20% меньше, чем в предыдущем месяце.

По сравнению с прошлогодним июлем, регистрации новых коммерческих авто потеряли 2%.

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В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:

  1. RENAULT - 227 ед;
  2. SCANIA - 100 ед;
  3. CITROEN - 78 ед;
  4. MAN - 69 ед;
  5. VOLVO - 66 ед.

Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 7,2 тыс. новых машин, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним:

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В течение июня на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спецавтомобили) было реализовано 1198 авто.

Это на 6% больше, чем в предыдущем месяце.

Экономическая правда

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