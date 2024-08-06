В Украине снизился спрос на коммерческие авто: что выбирали
Вторник, 6 августа 2024, 09:43 -
В течение июля 2024 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 956 авто.
Об этом сообщает Укравтопром.
Согласно сообщению, это на 20% меньше, чем в предыдущем месяце.
По сравнению с прошлогодним июлем, регистрации новых коммерческих авто потеряли 2%.
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В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:
- RENAULT - 227 ед;
- SCANIA - 100 ед;
- CITROEN - 78 ед;
- MAN - 69 ед;
- VOLVO - 66 ед.
Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 7,2 тыс. новых машин, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним:
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В течение июня на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спецавтомобили) было реализовано 1198 авто.
Это на 6% больше, чем в предыдущем месяце.
Экономическая правда
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