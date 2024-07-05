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В Україні зростає попит на комерційні авто: що купують найбільше 

П'ятниця, 5 липня 2024, 09:10 - Віктор Волокіта

Впродовж червня на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спецавтомобілі) було реалізовано 1198 авто.

Про це повідомляє Укравтопром.

Згідно з повідомленням, це на 6% більше, ніж у попередньому місяці.

А у порівнянні з торішнім червнем, реєстрації нових комерційних авто збільшились на 12%.

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До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:CITROEN - 291 од.;

  1. CITROEN - 291 од.;
  2. RENAULT - 223 од.;
  3. MAN - 143 од.;
  4. SCANIA - 79 од.;
  5. FORD - 65 од.

"Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили понад 6,2 тис. нових машин, що на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - повідомили в Укравтопромі. 

Нагадаємо:

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Впродовж червня український автопарк поповнили 18,6 тис вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

Економічна правда

авто ринок бізнес
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