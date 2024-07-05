В Україні зростає попит на комерційні авто: що купують найбільше
П'ятниця, 5 липня 2024, 09:10 -
Впродовж червня на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спецавтомобілі) було реалізовано 1198 авто.
Про це повідомляє Укравтопром.
Згідно з повідомленням, це на 6% більше, ніж у попередньому місяці.
А у порівнянні з торішнім червнем, реєстрації нових комерційних авто збільшились на 12%.
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До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:CITROEN - 291 од.;
- CITROEN - 291 од.;
- RENAULT - 223 од.;
- MAN - 143 од.;
- SCANIA - 79 од.;
- FORD - 65 од.
"Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили понад 6,2 тис. нових машин, що на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - повідомили в Укравтопромі.
Нагадаємо:
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Впродовж червня український автопарк поповнили 18,6 тис вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.
Економічна правда
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