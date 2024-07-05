В Україні зростає попит на комерційні авто: що купують найбільше 

Впродовж червня на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спецавтомобілі) було реалізовано 1198 авто.

Про це повідомляє Укравтопром.

Згідно з повідомленням, це на 6% більше, ніж у попередньому місяці.

А у порівнянні з торішнім червнем, реєстрації нових комерційних авто збільшились на 12%.

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До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:CITROEN - 291 од.;

CITROEN - 291 од.; RENAULT - 223 од.; MAN - 143 од.; SCANIA - 79 од.; FORD - 65 од.

"Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили понад 6,2 тис. нових машин, що на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - повідомили в Укравтопромі.

Нагадаємо:

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Впродовж червня український автопарк поповнили 18,6 тис вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

Економічна правда