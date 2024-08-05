Будут судить экс-руководителя АРМА, которого обвиняют в присвоении $400 тысяч 

САП и НАБУ направили в суд обвинительный акт в отношении бывших должностных лиц АРМА, среди которых временно исполняющий обязанности председателя АРМА, его заместитель и начальник управления менеджмента активов.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Следствие установило, что в августе-декабре 2020 года они незаконно завладели 398 тыс. долл. США, которые были переданы в управление АРМА.

Выяснилось, что работники АРМА подделали решение суда об отмене ареста со средств и в дальнейшем перечислили эти средства на банковский счет физического лица, которое не имело к деньгам никакого отношения, впоследствии распределив перечисленные деньги между собой.

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В этом деле пять обвиняемых, среди которых и двое адвокатов.

С ноября 2019 года до августа 2021 года и.о. председателя АРМА был Виталий Сигидин.

Напомним:

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Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) получило в управление земельные участки в Киеве, которыми владели Виктор Медведчук и Тарас Козак.

Экономическая правда