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Будут судить экс-руководителя АРМА, которого обвиняют в присвоении $400 тысяч 

Понедельник, 5 августа 2024, 20:14 - Виктор Волокита

САП и НАБУ направили в суд обвинительный акт в отношении бывших должностных лиц АРМА, среди которых временно исполняющий обязанности председателя АРМА, его заместитель и начальник управления менеджмента активов. 

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 

Следствие установило, что в августе-декабре 2020 года они незаконно завладели 398 тыс. долл. США, которые были переданы в управление АРМА. 

Выяснилось, что работники АРМА подделали решение суда об отмене ареста со средств и в дальнейшем перечислили эти средства на банковский счет физического лица, которое не имело к деньгам никакого отношения, впоследствии распределив перечисленные деньги между собой.

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В этом деле пять обвиняемых, среди которых и двое адвокатов.

С ноября 2019 года до августа 2021 года и.о. председателя АРМА был Виталий Сигидин.

Напомним:

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Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) получило в управление земельные участки в Киеве, которыми владели Виктор Медведчук и Тарас Козак. 

Экономическая правда

прокуратура АРМА суд
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