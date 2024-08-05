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Земельні ділянки Медведчука та Козака в Києві передали в управління АРМА

Понеділок, 5 серпня 2024, 13:55 - Олексій Артемчук

Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) отримало в управління земельні ділянки у Києві, якими володіли Віктор Медведчук та Тарас Козак. 

Про це повідомляє голова АРМА Олена Дума.

АРМА отримало в управління земельні ділянки у Києві, якими через довірених осіб володіли підозрювані в державній зраді колишні народні депутати Віктор Медведчук та Тарас Козак. 

Повідомляється, що в управління АРМА передані корпоративні права ПП "Орест", ТОВ "Осокорки-7", ТОВ "Академ-Клуб", ПП "Фірма "Вікторія" та земельні ділянки площею 49 га.

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"Я вже надала доручення Центральному міжрегіональному управлінню АРМА здійснити огляд заарештованого майна. Вже скоро ми оголосимо конкурс на обрання оцінювача та передання активу в управління", – сказала Дума.

Тепер АРМА готується оголосити конкурс на обрання оцінювача та передання активів в управління.

Нагадаємо:

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В управління державі передано "нову партію" майна братів Медведчука та Козака на майже 400 млн грн.

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів продало на аукціоні багі та квадроцикл позбавленого українського громадянства підозрюваного в держзраді екснардепа Віктора Медведчука на загальну суму 921,8 тис. Грн.

АРМА Медведчук Козак Київ
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