Минобороны заключило контракты со 102 компаниями Украины, половина - производители БПЛА

"Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины заключило контракты со 102 отечественными поставщиками, из которых 45% - это производители БПЛА.

Об этом сообщил руководитель департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский в интервью "Интерфакс-Украина".

"В целом сейчас контракты заключены со 102 отечественными поставщиками или производителями, из которых 45% - это производители БПЛА", - пояснил он.

Речь идет о производителях или поставщиках, которые собирают на территории Украины из иностранных компонентов свои изделия и продают их Министерству обороны через "Агентство оборонных закупок" и доставляют в Вооруженные силы Украины.

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По его словам, у отечественных производителей Агентство закупает преимущественно бронеавтомобили, минометы, самоходные артиллерийские установки и т.д., а за рубежом - то, что в Украине либо никогда не производилось, даже в советское время, либо были утрачены технологии за период независимости, в частности ПВО, ракеты к ПВО, номенклатура боеприпасов. Особое внимание уделяют снарядам 155-го калибра натовского стандарта.

Напомним:

Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках бронеавтомобиль "Джура", предназначенный для выполнения различных тактических задач.

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Госпредприятие Минобороны "Агентство оборонных закупок" 18-19 июля заключило ряд соглашений на поставку квадрокоптеров Маѵіс 3T на 93,26 млн грн.

Экономическая правда.