Міноборони взяло на озброєння бронеавтомобіль української розробки

"Джура" НВО "Практика"

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бронеавтомобіль "Джура", призначений для виконання різних тактичних завдань.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Залежно від призначення бронеавтомобіль можуть виготовляти у різних конфігураціях бронекабіни та багажного відділення: транспорт для розвідки та патрулювання, для логістики чи евакуації поранених.

Відомство зазначає, що легкий бронеавтомобіль є компактним, має відносно невелику масу, що полегшує його прохідність. Українські інженери також посилили підвіску машини. Запас ходу бронеавтівки – понад 650 км.

Реклама:

"Джура" має шасі "Toyota Land Cruiser 70", на яке встановили спеціально розроблену бронекапсулу, що забезпечує рівень балістичного захисту особового складу від вогню зі стрілецької зброї. Конструкція бронекапсули дозволяє встановлення кулемета на турелі.

Довідка. Кодифікований та внесений до штатно-табельного розкладу військових частин зразок ОВТ вітчизняного виробництва дозволено закуповувати за кошти державного бюджету і використовувати у ЗСУ.

Читайте також: З маленького гаража до бронеавтомобіля. Як студенти КПІ створили оборонний бізнес

Реклама:

Економічна правда.