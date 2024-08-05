Цены на нефть в мире продолжают глубокое падение: причины

Цены на нефть продолжили падать, поскольку рынок опасается кризиса в крупнейшем потребителе нефти в США.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 53 цента, или на 0,7%, до 76,28 долл за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate подешевели на 57 центов, или на 0,6%, до 72,95 долл.

Brent и WTI упали более чем на 3% в пятницу, причем оба контракта понесли потери четвертую неделю подряд - самые большие с ноября.

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Опасения относительно рецессии в США, вызванные слабым июльским отчетом о занятости в пятницу, лишь усиливают беспокойство относительно спроса в Китае, которые уже некоторое время сохраняются на нефтяном рынке.

Падение потребления дизельного топлива в Китае, который является крупнейшим мировым источником роста спроса на нефть, давит на цены на нефть.

Нефть также оказалась под давлением решения группы производителей ОПЕК+ придерживаться своего плана поэтапного добровольного сокращения добычи с октября, а это означает, что поставки вырастут позже в этом году, говорят аналитики.

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Добыча нефти в ОПЕК выросла в июле, несмотря на сокращение добычи группой.

Однако, потери цен на нефть были ограничены геополитическими рисками на Ближнем Востоке.

Напомним:

Цены на нефть упали до двухмесячного минимума в пятницу после того, как более слабые, чем прогнозировалось, показатели занятости в США возродили беспокойство относительно состояния рынка труда.