Цены на нефть в мире продолжают глубокое падение: причины
Цены на нефть продолжили падать, поскольку рынок опасается кризиса в крупнейшем потребителе нефти в США.
Об этом сообщает Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 53 цента, или на 0,7%, до 76,28 долл за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate подешевели на 57 центов, или на 0,6%, до 72,95 долл.
Brent и WTI упали более чем на 3% в пятницу, причем оба контракта понесли потери четвертую неделю подряд - самые большие с ноября.
Опасения относительно рецессии в США, вызванные слабым июльским отчетом о занятости в пятницу, лишь усиливают беспокойство относительно спроса в Китае, которые уже некоторое время сохраняются на нефтяном рынке.
Падение потребления дизельного топлива в Китае, который является крупнейшим мировым источником роста спроса на нефть, давит на цены на нефть.
Нефть также оказалась под давлением решения группы производителей ОПЕК+ придерживаться своего плана поэтапного добровольного сокращения добычи с октября, а это означает, что поставки вырастут позже в этом году, говорят аналитики.
Добыча нефти в ОПЕК выросла в июле, несмотря на сокращение добычи группой.
Однако, потери цен на нефть были ограничены геополитическими рисками на Ближнем Востоке.
Напомним:
Цены на нефть упали до двухмесячного минимума в пятницу после того, как более слабые, чем прогнозировалось, показатели занятости в США возродили беспокойство относительно состояния рынка труда.