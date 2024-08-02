Ціни на нафту впали до двомісячного мінімуму: яка причина

Ціни на нафту впали до двомісячного мінімуму в п'ятницю після того, як слабші, ніж прогнозувалося, показники зайнятості в США відродили занепокоєння щодо стану ринку праці.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Нафта марки Brent, міжнародний еталон, подешевшала на 2,4% до 77,63 доларів за барель, що є найнижчим рівнем з 5 червня. West Texas Intermediate, американський еквівалент, впала на 2,9% до 74,10 доларів за барель.

Дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що в липні в США було створено 114 000 робочих місць, що набагато менше, ніж очікувалося (175 000), в той час як рівень безробіття підскочив вище прогнозів.

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Нагадаємо:

Зранку п'ятниці ціни на нафту зросли , але були налаштовані на четверте поспіль тижневе падіння.

Економічна правда.

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