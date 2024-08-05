Регулятор ни разу не проверял деятельность аттракциона возле пешеходного моста в Киеве

ЭП

Государственное управление по вопросам труда, которое ответственно за надзор аттракционов, ни разу с начала деятельности троллея возле Пешеходного моста в Киеве не проводило плановую или внеплановую проверку.

Об этом сообщили ЭП в Гоструда, говорится в материале.

Государственное управление по вопросам труда (Гоструда) с 2015 года отвечает за надзор деятельности аттракционов повышенной опасности, к которым относится троллей от Арки Свободы украинского народа до Труханова острова в столице, где 21 июля погиб человек.

Регулятор выдает лицензию на деятельность аттракциона, проводит разъяснения и дает рекомендации по эксплуатации, а также проводит плановые и внеплановые проверки на аттракционе повышенной опасности.

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Разрешение на эксплуатацию аттракциона Гоструда выдаёт на основании заявления и заключения технического осмотра, который проводят экспертные организации, нанятые компанией-эксплуатантом. Если заявление заполнено правильно, а заключение разрешает эксплуатацию, Гоструда не может отказать в выдаче разрешения.

Фактически, с 2020 года плановые государственные проверки не осуществляются. При этом, внеплановые можно провести на основании обращения Кабинета министров, работника предприятия, сообщения об аварии или несчастном случае или на выполнение предписаний, которые выдавались по результатам плановых проверок. Выполнить эти условия крайне трудно.

На запрос ЭП в Гоструда сообщили, что плановые или внеплановые проверки на аттракционе, который эксплуатировала компания "Активная страна" не проводили.

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Напомним:

21 июля около 13:45 в Киеве оборвалась канатная дорога через Днепр. Сейчас возле Пешеходного моста продолжается поисково-спасательная операция.

В КГГА отметили, что обратятся в полицию с требованием расследовать деятельность компании, эксплуатирующей аттракцион через Днепр.

Экономическая правда