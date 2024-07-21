КМДА звернеться до поліції щодо діяльності компанії, яка експлуатує атракціон через Дніпро

ДСНС Києва

КМДА звернеться до поліції з вимогою розслідувати дільність компанії, що експлуатує атракціон через Дніпро, на якому дівчина впала у річку.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

За повідомленням, місто звертається і вимагатиме від правоохоронців ретельного розслідування діяльності компанії, що експлуатує атракціон, відкритий у 2021 році.

Через надзвичайну ситуацію, за повідомленням Патрульної поліції Києва, ускладнений рух транспорту на Набережному шосе.

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Доповнено:

Оператором атракціону через Дніпро є Kyiv flyline (ФОП Лєвіна Анна Павлівна). Kyiv flyline належить до мережі розважальних парків "Активна країна" (ТОВ "Активна країна"), яка оперує ще як мінімум 10 розважальними обʼєктами у Києві та одним - у Вінниці. На сайті компанії зазначено, що атракціон "На 100% (безпечний - ЕП). Устаткування ZIPLINE – це сертифіковане обладнання, ролики із системою гальмування, надійна система кріплення пасажира".

Kyiv flyline також є одним з меценатів нещодавно відкритого мосту на Оболонський острів

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Проєктування атракціону займалась компанія Rope Park. На сайті компанії зазначено, що вона проєктувала та вводила в експлуатацію атракціон через Дніпро. При цьому, на сайті компанії також зазначено, що атракціон на 100% безпечний.

У коментарі для ЕП представник компанії зазначив, "Компанія не може гарантувати, що експлуататор обладнання буде дотримуватись правил використання обладнання".

Нагадаємо:

21 липня близько 13:45 в Києві обірвалася канатна дорога через Дніпро. Наразі біля Пішохідного мосту триває пошуково-рятувальна операція.

Економічна правда