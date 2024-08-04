На Севастопольской площади в столице ограничат движение по тоннелю

5 августа из-за ремонтных работ на Севастопольской площади в Киеве, ограничат движение транспорта в тоннеле.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В понедельник 5 августа движение по тоннелю будет ограничено в направлении с проспекта Валерия Лобановского до Чоколовского бульвара, сообщает КП "Киевавтодор".

Ограничения движения связаны с текущим ремонтом, а именно укладкой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Они будут действовать с 14:00 до 23:00.

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Напомним:

На утро 4 августа из-за непогоды были обесточены 96 населенных пунктов в Киевской, Черниговской, Запорожской и Сумской областях.

Экономическая правда

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