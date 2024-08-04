Через негоду знеструмлено 96 населених пунктів у чотирьох областях

На ранок 4 серпня через негоду було знеструмлено 96 населених пунктів у Київській, Чернігівській, Запорізькій та Сумській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Через негоду на ранок знеструмлено 96 населених пунктів у Київській, Сумській, Чернігівській та Запорізькій областях", - йдеться у повідомленні.

На ранок 3 серпня у Львівській області через негоду було знеструмлено 42 населених пункти.

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У Міненерго також повідомили, що з 3 на 4 серпня вдалось заживити понад 10 тис споживачів, що постраждали від бойових дій та технологічних порушень. Без електропостачання залишаються 492 населених пункти.

Нагадаємо:

У неділю 4 серпня не планується застосування графіки погодинних відключень електроенергії.

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Економічна правда