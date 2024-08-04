Из-за непогоды обесточены 96 населенных пунктов в четырех областях

На утро 4 августа из-за непогоды было обесточено 96 населенных пунктов в Киевской, Черниговской, Запорожской и Сумской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Из-за непогоды на утро обесточены 96 населенных пунктов в Киевской, Сумской, Черниговской и Запорожской областях", - говорится в сообщении.

На утро 3 августа во Львовской области из-за непогоды были обесточены 42 населенных пункта.

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В Минэнерго также сообщили, что с 3 на 4 августа удалось запитать более 10 тыс потребителей, пострадавших от боевых действий и технологических нарушений. Без электроснабжения остаются 492 населенных пункта.

Напомним:

В воскресенье 4 августа не планируется применение графики почасовых отключений электроэнергии.

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Экономическая правда