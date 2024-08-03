Через негоду у Львівській області знеструмлено 42 населених пункти

На ранок 3 серпня у Львівській області через негоду було знеструмлено 42 населених пункти.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Загалом за добу енергетики відновили живлення для 8 175 абонентів.

Через бойові дії та надзвичайні ситуації, знеструмленими залишаються близько 500 населених пунктів. Через атаки ворога енергосистема втратила 9 гігаватів генерації.

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У Міненерго закликають ощадливо споживати електроенергію у пікові години, з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

Нагадаємо:

У суботу 3 серпня не планується застосування графіки погодинних відключень електроенергії.

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Економічна правда