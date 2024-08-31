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За сутки энергетики восстановили питание более 13 тысячам потребителей

Суббота, 31 августа 2024, 14:59 - Владимир Туник-Фриз

За сутки с 30 по 31 августа энергетики возобновили поставки электроэнергии 13 175 потребителям на всей территории страны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 13 175 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений", - говорится в сообщении.

При этом, без электроэнергии остаются 536 населенных пунктов.

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Кроме этого, за сутки в Донецкой области в результате боевых действий обесточивалась подстанция и бытовые потребители; в Черниговской области в результате обстрела отключились воздушные линии, из-за чего обесточивались 459 потребителей в 2 населенных пунктах; в Харьковской области из-за боевых действий обесточивались подстанции и бытовые потребители.

Напомним:

В субботу 31 августа графики отключения света будут применять в течение суток.

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Экономическая правда

энергетика электроэнергия
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