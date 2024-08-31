В прифронтовых городах Запорожской области отсутствуют поставки электроэнергии и газа

Вследствие повреждения линий электропередач, газопроводов и распределительных магистралей, в прифронтовых городах Запорожской области отсутствует снабжение энергетики.

Об этом сообщает руководитель Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Вызовом является отсутствие газо- и электроснабжения в прифронтовых населенных пунктах в результате повреждения линий электроснабжения, магистральных газопроводов, распределительного оборудования", - говорится в сообщении.

В то же время Федоров отмечает, что восстановительные работы будут проведены как только обеспечат безопасную ситуацию в проблемных регионах.

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Глава Запорожской ОГА также отметил, для обеспечения объектов тепло и водоснабжения закупают генераторы за счет UNICEF. Также есть договоренность о финансировании приобретения 14 когенерационных установок, общей мощностью 29 МВт.

Напомним:

Пока идет ликвидация последствий последнего ракетного удара РФ делать прогнозы по восстановлению сложно, но все ресурсы для ремонта энергетики есть.

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Экономическая правда