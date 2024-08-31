Трехлетняя "слепота" АМКУ: Суд признал незаконным соглашение о строительстве стадиона на 31 млн

Хозяйственный суд Днепропетровской области признал недействительным соглашение между Департаментом ЖКХ и строительства Каменского горсовета и ООО "Строительная компания "Билдинг Буд" о строительстве комплекса мультифункциональных спортплощадок, и взыскал с фирмы 31,4 млн грн.

Об этом свидетельствует решение суда от 13 августа.

В 2020 году Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства Каменского городского совета Днепропетровской области заказал "Билдинг Буд" строительство комплекса мультифункциональных площадок для занятий игровыми видами спорта за 31,4 млн грн.

На торгах единственным конкурентом победителя было ООО "Строительная группа "Арт-Буд", которое предложило более высокую сумму.

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За два года "Билдинг Буд" выполнил строительные работы, а заказчик перечислил подрядчику всю сумму.

Только в 2023 году Антимонопольный комитет заметил сговор на тендере. АМКУ выяснил, что "Билдинг Буд" и "Арт-Буд" нарушили закон о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий, которые касались искажения результатов торгов.

Антимонопольщики установили противоправные действия двух предприятий. Обе фирмы:

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использовали один IP-адрес;

согласовывали ценовое поведение;

синхронизировали действия при получении банковских справок;

объединяли интересы (одна фирма привлекала другую к выполнению договора)

оказывали финансовую помощь друг другу;

коммуницировали между собой по телефонам.

Предприятия не оспаривали нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

В результате суд признал недействительным договор о закупке работ "Новое строительство комплекса мультифункциональных площадок для занятий игровыми видами спорта по адресу: просп. Конституции в г. Каменское Днепропетровской области", заключенный между департаментом ЖКХ и строительства Каменского городского совета и "Билдинг Буд"

А также взыскал с предприятия в пользу департамента 31,4 млн грн.

Основателем и руководителем ООО "Строительная компания "Билдинг Буд" из г. Каменское является Александр Лисовец.

Что касается ООО "Строительная группа "Арт-Буд" (теперь называется ООО "БГ „Лайнсервис Д"), то сейчас она прописана в г. Вишневое Киевской области, записана на румына Жосу Андрей. В 2020 году "Арт-Буд" было зарегистрировано а г. Каменское, а записано на Геннадия Бабаева.

СМИ связывают обе фирмы с Константином Саусем - заместителем мэра г. Каменское Андрея Белоусова.

Напомним:

Подобное дело недавно рассматривалось Хозяйственным судом города Киева.

Суд признал недействительным соглашение между управлением ЖКХ исполкома Полтавского горсовета и ООО "Строительная компания "Виват Групп" о ремонте остановок общественного транспорта и взыскал с фирмы 1,6 млн грн.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что победитель "Виват Групп" и единственный его конкурент на тендере ООО "Агро Спец Строй" связаны между собой. Эти два предприятия тоже нарушили закон о защите экономической конкуренции. АМКУ и в тот раз заметил сговор только в 2023 году, хотя соглашение о ремонте остановок общественного транспорта было заключено в 2020 году.