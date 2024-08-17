Суд визнав незаконними угоди про ремонт зупинок у Полтаві: АМКУ не помічав змову 3 роки

Фото: Полтавщина

Господарський суд міста Києва визнав недійсною угоду між управлінням ЖКГ виконкому Полтавської міськради та ТОВ "Будівельна компанія "Віват Груп" про ремонт зупинок громадського транспорту і стягнув з фірми 1,6 млн грн.

Про це йдеться у рішенні суду від 13 серпня.

У 2020 році управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради через "Прозорро" замовило "Віват Груп" капітальний ремонт 10 зупинок громадського транспорту за 1,99 млн грн.

На торгах єдиним конкурентом переможця було ТОВ "Агро Спец Буд", яке запропонувало 2,03 млн грн.

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У 2021 році сторони сменшили угоду до 1,6 млн грн. В подальшому "Віват Груп" отримало від замовника всю суму.

Лише у 2023 році Антимонопольний комітет України помітив змову на тендері. АМКУ з'ясував, що "Віват Груп" та "Агро Спец Буд" порушили закону про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосувалися спотворення результатів торгів.

Антимонопольники встановили, що обидва підприємства користувалися однією IP-адресою для подачі тендерних пропозицій та податкової звітності й входу до електронних банківських кабінетів. Також "Віват Груп" та "Агро Спец Буд" подали ідентичні розрахунки договірної ціни.

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В результаті суд визнав недійсною угоду між управлінням ЖКГ "Віват Груп" і стягнув з підрядника 1,6 млн грн.

Раніше у червні цього року суд визнав недійсними ще два договори про ремонт 18 зупинок громадського транспорту, які були укладені між "Віват Груп" та управлінням ЖКХ у тому ж 2020 році.

За обома угодах підрядник виконав роботи лише частково, а загалом від управління виконкому міськради впродовж наступних півтора року отримав 1,86 млн грн. Тобто разом за трьома угодами - більше 3,2 млн грн.

За даними YouControl, столичне ТОВ "БК "Віват Груп" та полтавське "Агро Спец Буд" належать одній людині - Олегу Ляшенку.

Через порушення під час закупівель на ці два підприємства були накладені штрафні санкції Антимонопольного комітету України.

Економічна правда