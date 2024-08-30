Расходы мелкого ритейла из-за генераторов увеличиваются до 30%

Операционные расходы мелкого ритейла на обеспечение автономного питания во время отключений электроснабжения увеличиваются на 10-30% в зависимости от группы товара.

Так считает глава ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса (АВМСБ) Руслан Соболь, пишет LIGA.net

Он пояснил, что у каждого предприятия есть "своя экономика создания добавочной стоимости товара или услуги". Соответственно бизнесы требуют разного объема генерации.

"Магазин по продаже замороженных полуфабрикатов потребует гораздо больше энергии, чем, например, парикмахерская. Но в обоих случаях предприниматели распределят дополнительные расходы на топливо, обслуживание генератора на себестоимость продукции и услуги", - отметил Соболь.

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Как отметила владелица компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова, стоимость киловатта, произведенного генератором, примерно вдвое больше, чем по коммерческому тарифу. В среднем - 20 грн/кВт-ч.

"Однако зависит от формата. Например, маленькой кофейне, которая пользуется генератором малой мощности, работать днем может выйти даже дешевле, чем на централизованном электроснабжении. Но для больших заведений с кухней, высоким потоком людей подойдет мощный генератор на 100 кВт. И затраты будут большими", - указала Насонова.

По ее словам, некоторые из крупных сетей заведений общественного питания делали подсчеты, согласно которым работать на генераторе более пяти-шести часов в день экономически неоправданно.

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Напомним:

Операционные расходы сети "АТБ", связанные с дизельными электростанциями (ДЭС), в июне выросли в девять раз по сравнению с апрелем.