Правительство продлило выплаты некоторым категориям переселенцев

Правительство продлило выплаты государственной помощи для наиболее уязвимых категорий внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

30 августа Кабмин внес соответствующие изменения в постановление КМУ от 20.03.2022 "Некоторые вопросы выплаты помощи на проживание внутренне перемещенным лицам". Ими предусматривается продление выплат на следующий шестимесячный период для особо уязвимых категорий ВПЛ.

Таким образом, выплаты будут продолжены внутренне перемещенным лицам, которые сейчас получают государственную помощь на проживание в соответствии с определенными ранее категориями уязвимости. Речь идет, в частности, о пенсионерах и людях с инвалидностью.

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Кроме того, после 1 сентября правительство продолжит выплаты на проживание для ВПЛ, которые нуждаются в поддержке.

Напомним:

С начала 2024 года государство выплатило работодателям 174 млн грн в рамках компенсационной программы за трудоустройство 9 300 внутренне перемещенных лиц.

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