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Цьогоріч 7 тисяч роботодавців отримали компенсації за працевлаштування переселенців

Вівторок, 27 серпня 2024, 18:08 - Віктор Волокіта

Від початку 2024 року держава виплатила роботодавцям 174 млн грн у рамках компенсаційної програми за працевлаштування 9 300 внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомила заступник міністра економіки України Тетяна Бережна.

"7 тисяч роботодавців від початку цього року отримали від уряду компенсацію за працевлаштування понад 9 тисяч українців, які вимушено переїхали з небезпечних регіонів країни. Загалом підприємцям перераховано 174 млн грн", - зазначила Тетяна Бережна.

У міністерстві нагадали, що розмір компенсації, яка виплачується роботодавцю за працевлаштування людини, що отримала статус ВПО після 24 лютого 2022 року, складає зараз 8 тисяч гривень. 

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Щоб отримати кошти, роботодавець має укласти трудовий договір (зокрема за сумісництвом), гіг-контракт з внутрішньо переміщеною особою та подати заяву на отримання компенсації через Портал Дія або в паперовій формі у центрі зайнятості разом з пакетом необхідних документів.

Нагадаємо:

Уряд запровадив програму стимулювання підприємців брати на роботу внутрішніх переселенців у квітні 2022 року. 

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