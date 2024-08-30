Благодаря международной помощи: доходы госбюджета Украины выросли втрое
В общий фонд государственного бюджета Украины в августе 2024 года поступило 386,2 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Это в три раза больше, чем в предыдущем месяце.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
В июле в бюджет поступило всего 120 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.
По итогам августа поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 100,8 млрд грн, в том числе:
- 42,2 млрд грн - налог на прибыль предприятий;
- 21,3 млрд грн - налог на добавленную стоимость (собрано 33,5 млрд, возмещено - 12,2 млрд грн);
- 17,0 млрд грн - налог на доходы физических лиц и военный сбор;
- 12,7 млрд грн - акцизный налог;
- 4,9 млрд грн - рентная плата.
Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 51,1 млрд гривен.
Кроме того, в августе в общий фонд государственного бюджета поступило 228,1 млрд грн средств в виде международной помощи (грантов), в частности 160,4 млрд грн - от США в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine) и 67,7 млрд грн - помощь от Европейского Союза, средства являются частью макрофинансовой помощи ЕС в рамках финансового инструмента Ukraine Facility.
Напомним:
В августе 2024 года в общий фонд Государственного бюджета поступило около 8,4 млрд долл внешнего финансирования.