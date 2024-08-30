Благодаря международной помощи: доходы госбюджета Украины выросли втрое

В общий фонд государственного бюджета Украины в августе 2024 года поступило 386,2 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Это в три раза больше, чем в предыдущем месяце.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В июле в бюджет поступило всего 120 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.

По итогам августа поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 100,8 млрд грн, в том числе:

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42,2 млрд грн - налог на прибыль предприятий;

21,3 млрд грн - налог на добавленную стоимость (собрано 33,5 млрд, возмещено - 12,2 млрд грн);

17,0 млрд грн - налог на доходы физических лиц и военный сбор;

12,7 млрд грн - акцизный налог;

4,9 млрд грн - рентная плата.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 51,1 млрд гривен.

Кроме того, в августе в общий фонд государственного бюджета поступило 228,1 млрд грн средств в виде международной помощи (грантов), в частности 160,4 млрд грн - от США в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine) и 67,7 млрд грн - помощь от Европейского Союза, средства являются частью макрофинансовой помощи ЕС в рамках финансового инструмента Ukraine Facility.

Напомним:

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В августе 2024 года в общий фонд Государственного бюджета поступило около 8,4 млрд долл внешнего финансирования.